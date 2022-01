Limburgers zijn kampioen in ziekteverzuim op het werk. In Vlaanderen is onze provincie de slechtste leerling van de klas. Dat blijkt uit cijfers van SD Worx. In 2021 bereikte het ziekteverzuim in heel het land een recordhoogte. Meer dan de helft van de werknemers was minstens één dag afwezig wegens ziekte.