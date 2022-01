Koen Vanmechelen opent prestigieuze expo in het Uffizi-museum in Firenze. — © TV Limburg

De rest van de wereld weet nu ook wat wij hier in Limburg al langer weten. Truienaar Koen Vanmechelen is een kunstenaar met wereldklasse. In het vermaarde Uffizi-museum in het Italiaanse Firenze opent morgen een tentoonstelling die Vanmechelen bevestigt als een kunstenaar die behoort tot de internationale top. Zijn werk hangt tussen kunstenaars als Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Rembrandt en Rubens. Vanmechelen exposeert dertig werken in het heiligdom van de Italiaanse renaissance.