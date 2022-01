Dave De Kock aangehouden in Nederland, Dean (4) nog vermist

De Nederlandse politie heeft maandagmiddag de 34-jarige Dave De Kock aangehouden in Nederland. De 4-jarige Dean Verbeckmoes is voorlopig nog vermist.

De politie kon Dave De Kock rond 14.15 aanhouden na een melding van een verdachte situatie in Meerkerk. “Hij was daar alleen”, vertelt een woordvoerder van de Nederlandse politie. “Uit verder onderzoek bleek dat hij zijn auto had achterlaten bij een bedrijf in Gorinchem. De auto is daar aangetroffen en veilig gesteld.”

De vierjarige Dean Verberckmoes is momenteel nog niet gevonden. “Het verhoor met de verdachte heeft tot op heden nog niet geleid tot het vaststellen van de verblijfplaats van het kind”, zegt de politie, die een opsporingsbericht voor de jongen heeft verspreid.

jtp