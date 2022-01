De Bleeker: “Niet de bedoeling dat klanten bank worden van energieleveranciers”

Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming De Bleeker (Open Vld) zat maandag samen met de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven. Naar aanleiding van de fors gestegen energieprijzen werd bij veel klanten de afgelopen maanden de voorschotfactuur naar boven bijgesteld, en in sommige gevallen zelfs meer dan verdubbeld. Zo ontstond minstens de indruk dat sommige leveranciers de hogere voorschotten gebruiken om de aankoop van dure energie op de groothandelsmarkten te prefinancieren.

Volgens De Bleeker gebeuren de aanpassingen aan de voorschotfacturen in de meeste gevallen te goeder trouw. “Het is een feit dat de energieprijzen serieus gestegen zijn en dus is het logisch dat ook de voorschotfactuur stijgt. Maar het kan absoluut niet de bedoeling zijn dat klanten de bank worden van de leverancier”, zei ze in De Wereld Vandaag op Radio 1.

De staatssecretaris kwam daarom maandag met de leveranciers overeen dat ze erop toezien dat het voorschot leidt “tot een zo correct mogelijk bedrag” op de eindafrekening. “We zullen dat met de sector van zeer nabij opvolgen”. Ze benadrukte ook dat klanten een hoger voorschot kunnen weigeren. “Maar het is wel belangrijk dan goed te beseffen dat je aan het eind van de rit een fiks hoger bedrag moet betalen.”

Intussen werkt de regering verder aan een oplossing voor de hoge energieprijzen. Een btw-verlaging is daarbij niet de oplossing, vindt De Bleeker. En ook een cheque voor de middenklasse, zoals coalitiepartners PS en Groen voorstellen, is volgens de staatssecretaris erg duur. “Dat gaat over 800 miljoen euro à een miljard. De vraag is of dat de beste manier is om geld uit te geven. Je lost het probleem niet op door een gezin 200 euro te geven”, klonk het. Volgens De Bleeker komen er in elk geval op korte termijn oplossingen op tafel, “die tijdelijk en doelgericht zijn en binnen het budgettaire plaatje passen”. Deze week vinden een aantal technische vergaderingen plaats. Mogelijk volgt daaruit ook een akkoord binnen het kernkabinet, maar of dat deze week nog lukt, is nog niet zeker.

Volgens De Bleeker wordt er intussen ook nog gewerkt aan een oplossing voor klanten die hun voorschot verliezen als hun energieleverancier failliet gaat. Daarbij staan ze immers niet voorraan in het rijtje van schuldeisers. Een fonds, zoals regeringspartijen Vooruit en CD&V bepleiten, is een mogelijkheid, zei de staatssecretaris. “We gaan op korte termijn bekijken hoe we kunnen garanderen dat betaalde voorschotten terugvloeien naar de consument als ze te veel zouden hebben betaald. Maar op het einde van de rit ben je wel altijd verplicht om de gebruikte energie te betalen”, klonk het.