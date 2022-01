Tessenderlo

Maandag rond 15.30 uur is op Eersels een ongeval met vluchtmisdrijf gebeurd. Een fietser werd er op de rotonde door een auto geraakt. De autobestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Het slachtoffer werd voor verzorging naar het ziekenhuis in Diest gebracht. Volgens getuigen was het een Ford. Op de plaats van het ongeval werd een stuk van een nummerplaat gevonden. De politie spoort de autobestuurder op. mm