Deelneemster The Voice totaal niet verbaasd: “Op die manier achterhaalde Jeroen je nummer”

Nienke Wijnhoven uit Horst (boven) en Kirsten Berkx uit Echt delen openhartig hun ervaringen met bandleider Jeroen Rietbergen bij The Voice of Holland. — © Tabitha Bruin/Colin Hill Imagery

Zaterdag barstte de bom bij The Voice of Holland toen RTL besloot het programma stil te leggen omdat er seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het licht was gekomen. Bandleider Jeroen Rietbergen stapte op en jurylid Ali B. gaf toe dat er tegen hem aangifte was gedaan. Oud-kandidaten Kirsten Berkx (31) uit Echt en Nienke Wijnhoven (23) uit Horst zijn blij dat de onderste steen nu bovenkomt."Er is echt niets geleerd van de #metoo-beweging.”