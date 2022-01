Tieners plegen gewapende overval op gokkantoor en tankstation: 4 jaar cel gevraagd

Een 21-jarige man riskeert 4 jaar cel omdat hij als chauffeur 3 tieners rondreed om gewapende overvallen te plegen. De jongens vielen binnen in een gokkantoor en een tankstation in Genk.

De feiten vonden plaats op 27 en 28 januari 2020. Eerst reed de toen 19-jarige man samen met drie minderjarige vrienden met de Peugeot van zijn moeder naar een gokkantoor in Genk. Hij parkeerde de wagen verderop terwijl zijn kompanen naar de ingang van de zaak trokken, vlak na sluitingstijd. Op camerabeelden was te zien hoe ze de deur probeerden te forceren. Toen ze het slot niet opengebroken kregen, sloegen ze zonder buit op de vlucht.

Wapen en bivakmuts

De mannen reden diezelfde avond door naar een Esso-tankstation in de buurt. Ook daar parkeerde de chauffeur zijn auto in de buurt terwijl twee tieners, gewapend en met bivakmuts, de shop binnenvielen. “Zowel de kassierster als haar moeder, die toevallig ook aanwezig was, werden bedreigd. Ze kregen een wapen tegen het hoofd gezet”, aldus de Tongerse procureur. “Toen de beklaagden de zaak opnieuw verlieten, liepen ze even terug binnen en riepen ze ‘sorry mevrouw!’.”

Op basis van de camerabeelden konden de daders geïdentificeerd worden. Toch hadden ze nog tijd genoeg om de dag nadien hun kans opnieuw te wagen in het gokkantoor. Toen raakten de tieners wel binnen en gingen ze aan de haal met een buit van 1.734 euro. De politie kon een van de mannen buiten adem oppakken, vlak na de feiten. Hij werd door een schoenafdruk gelinkt aan de overval.

4 jaar cel

De 21-jarige man riskeert een opsluiting van 4 jaar. “Hij heeft een gebrek aan normbesef en er is weinig uitzicht naar beterschap aangezien hij opnieuw genoemd wordt in een drugsdossier”, aldus de aanklager. De minderjarige daders moeten voor de jeugdrechtbank verschijnen.

De raadsman van de twintiger vindt de gevraagde straf niet in proportie met de rol van haar cliënt. “Zijn rol was beperkt tot chauffeur. Hij wist niet dat de anderen een wapen zouden gebruiken.” Zij vraagt een werkstraf of een straf met uitstel.

Vonnis volgt op 14 februari.