Tour krijgt koninklijke sprints: ook deelname Sam Bennett is bevestigd, enkel Cavendish ontbreekt (voorlopig)

Het worden koninklijke sprints volgende zomer in de Ronde van Frankrijk. BORA - hansgrohe bevestigde op de mediadag dat Sam Bennett zal worden uitgespeeld in de Franse rittenwedstrijd.

De aankondiging dat de 31-jarige Ier straks ook in La Grande Boucle zal aantreden, bevestigt het vermoeden: het kruim van de snelle jongens zal op vrijdag 1 juli in de Deense hoofdstad Kopenhagen aan de start staan.

Want naast Bennett werden eerder al Fabio Jakobsen (Quick Step - Alpha Vinyl), Wout van Aert (Jumbo-Visma), Dylan Groenewegen (Team BikeExchange) en Caleb Ewan (Lotto Soudal) aangekondigd. Zoals het er nu naar uitziet, zal van alle spurters met naam en faam enkel Mark Cavendish en, in mindere mate, Arnaud Démare ontbreken. Over het programma van Alpecin-spurters Tim Merlier en Jasper Philipsen bestaat nog geen uitsluitsel.

Vlasov

Het management van BORA maakte ook bekend dat Alexander Vlasov in de Tour als kopman zal worden uitgespeeld. De Russische nieuwkomer mag volledig focussen op de Tour, in de Giro gaat het Duitse team met een trio op zoek naar een podiumplaats: Wilco Kelderman, Jai Hindley en Emanuel Buchmann.