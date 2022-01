Waarom een geweldige start van je relatie anders kan uitdraaien: alles over “lovebombing”

Velen zullen het al meegemaakt hebben. Een relatie die van dag één perfect lijkt. Vlinders in de buik. Een partner die je bombardeert met cadeautjes, bloemen, beloftes en heel veel liefde. Iemand die je meteen het gevoel geeft zijn soulmate te zijn. Alles gaat vanzelf. Tot je op een dag beseft dat je jezelf niet meer bent en helemaal alleen staat in iets wat heel beklemmend aanvoelt. Alles over een nieuw datingfenomeen, lovebombing genaamd. Met dank aan rapper Kanye West en zijn nieuwe vlam Julia Fox.