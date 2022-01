Kinderopvang gesloten na clusterbesmetting in Kleine-Brogel

Plons Kleine-Brogel sluit tot met vrijdag 21 januari de deuren, dat deelt de stad Peer maandag mee. “Deze maatregel is het gevolg van een zogenaamde clusterbesmetting waarbij meer dan drie kinderen positief getest zijn op corona. Alle kinderen en begeleidsters van Plons Kleine-Brogel die in contact kwamen met één van deze kinderen, zijn bijgevolg hoog-risicocontacten en moeten in quarantaine. De betrokken ouders werden hiervan al persoonlijk op de hoogte gebracht.”Tijdens de quarantaine vermijd je contacten met kwetsbare personen. “De kinderen kunnen ook niet naar de jeugdbeweging, de sportclub of andere buitenschoolse activiteiten. Ouders, broertjes en zusjes moeten niet in quarantaine.”