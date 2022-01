Volg live gemeenteraad van Genk op HBvL: debat over parkeerbeleid

Ter discussie ligt onder meer de omgevingsvergunning voor de herinrichting van de Eikenlaan. Nog zal er gedebatteerd worden over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Wereldhave en over een startsubsidie voor de opvang van baby’s en peuters. Cindy Machiels (N-VA) wil meer weten over Optimo, partijgenoot Danny Kerkhofs over fietsveiligheid en Marleen Vrancken (N-VA) over eindejaarsvuurwerk. Sabine Hoeven (N-VA) interpelleert over zwerfvuil en sluikstorten en Jasper Olaerts (N-VA) over het recente vonnis van de vrede-rechtbank over een parkeerretributie. Gaby Colebunders (pvda) heeft het over de wachtlijst voor sociale woningen en zal vragen stellen over het afval- en het parkeerbeleid in Genk. ( )