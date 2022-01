Katy Perry onthult vervelendste gewoonte van verloofde Orlando Bloom

Perry en Bloom zijn verloofd en hebben ook een dochtertje van 18 maanden oud. Maar net zoals in elke relatie zijn er toch kleine dingen waar de zangeres zich aan stoort. Zo vertelde ze tijdens het ochtendprogramma van Heart Radio dat Bloom een gewoonte heeft die ze toch best vervelend vindt. “Hij houdt ervan te flossen. Gelukkig maar, want sommige partners doen dat niet en dat is smerig, maar hij heeft een prachtig gebit. Maar hij laat die flos overal liggen. Naast het bed, in de auto, op de keukentafel. Er staan overal vuilnisbakken.”

De radiopresentator zei haar dat ze de acteur moet trainen, zodat ze die flosdraad niet meer overal terugvindt. Haar reactie: “Ik heb mijn best gedaan.”