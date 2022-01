Heel veel gezinnen hebben al een skireis geboekt voor de krokus- of de paasvakantie. Maar nu duiken problemen op: Oostenrijk en Italië leggen een extra maatregel op, en Frankrijk is nog strenger. “Er is veel ongerustheid, maar wanneer de krokusvakantie begint, zijn de normen misschien alweer versoepeld.”