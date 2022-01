Queen wil niets weten van prins Harry’s verzoek om politiebescherming

Nu prins Harry (37) en zijn echtgenote Meghan Markle (40) het Britse koningshuis de rug toegekeerd hebben en verhuisd zijn naar de VS, hebben ze ook geen recht meer op politiebescherming op kosten van de belastingbetaler. En dus had Harry officieel de vraag gesteld of hij bij toekomstige bezoeken aan het Verenigd Koninkrijk tegen betaling de klok rond zou kunnen rekenen op de politie voor bewaking. Hij zei dat hij nu “in ballingschap” leeft omdat hij en zijn gezin geen beveiling krijgen als ze het VK zouden bezoeken.

Neen, was het antwoord van de Queen op zijn verzoek. Dat melden Britse media. Harry kreeg te horen dat de politie niet te huur is en niet geboekt kan worden zoals een beveiligingsfirma voor de allerrijksten. “Hare Majesteit gaat sowieso niet ingaan op zijn vraag”, zegt een insider aan The Sun. “Dat is haar zaak niet. Het is iets voor de regering om te beslissen. Die gaat over wie bescherming krijgt en wie niet. Bescherming is niet iets dat je snel even kan vragen aan de Queen.”