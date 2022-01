Bart De Wever hoopt dat Covid Safe Ticket na omikrongolf kan worden afgevoerd: “Hopelijk zijn de geesten dan wél rijp”

N-VA-voorzitter Bart De Wever hoopt dat na de omikrongolf het Covid Safe Ticket (CST) kan worden afgevoerd. Wat de vaccinatie tegen het coronavirus betreft, ziet De Wever de feiten niet in de richting van een verplichting gaan, al benadrukt hij wel dat de vaccinatie op zich verdedigd moet blijven worden. Dat verduidelijkt de N-VA-voorzitter maandag in een mededeling via de sociale media.

N-VA is al langer een koele minnaar van het CST als middel om de circulatie van het coronavirus te beperken, bijvoorbeeld als voorwaarde om toegang te krijgen tot de horeca of bepaalde evenementen. De Wever zelf had het toen ook al over een “vals gevoel van veiligheid.” Het enige potentieel valabel argument is voor hem wel dat het mensen kan aanzetten zich te laten vaccineren.

Daarom leeft het besef binnen zijn partij dat een afschaffing te midden van een besmettingsgolf en een campagne rond een boosterprik niet vanzelfsprekend is. “We hopen dat na de omikrongolf de geesten wél rijp zullen zijn om het CST af te voeren. Zeker in regio’s met een hoge vaccinatiegraad is het nut immers bijzonder gering”, luidt het. Wel zal het CST internationaal nog een tijdje een realiteit blijven, dus zal het beschikbaar moeten blijven om probleemloos te kunnen reizen.

Wat de verplichte vaccinatie betreft, wil N-VA het debat met open geest aangaan, met alle wetenschappelijke argumenten. “In dit land is vandaag slechts één vaccin verplicht: het poliovaccin. De lat ligt historisch dus zeer hoog alvorens een vaccinplicht wettelijk verankerd wordt”, luidt het.

Wel ziet De Wever het optimisme over het verloop van de pandemie toenemen bij de experten. “De hoop wordt nu zelfs openlijk uitgesproken dat we van een pandemische naar een endemische situatie evolueren. Als die hoop terecht blijkt, zal de aanpak van het coronavirus op termijn gaan lijken op de aanpak van de griep. Namelijk met een focus op het vaccineren van vooral kwetsbaren voor het winterseizoen. In die context lijkt de evidentie voorlopig dus niet in de richting te gaan van een verplichte vaccinatie”, aldus de partijvoorzitter.