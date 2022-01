Proces tiramisumoord: zelfs ouders slachtoffer geloven in onschuld dader

De beschuldigde tekende maandag present in het assisenhof waar de preliminaire of voorbereidende zitting gepland stond. Boiten zit niet in de cel, maar loopt intussen al bijna vijf jaar met een enkelband rond. “Al is dat relatief. Hij kan amper zijn huis uitkomen”, klonk het. De beschuldigde maakte een serene indruk en wisselde zelfs een vuistje met een fotografe uit. “Ik heb niets te verbergen.” Tien maanden nadat zijn vrouw overleed op 27 april 2016 belandde de arbeider in de cel. Het overlijden van Annick Haesevoets was aanvankelijk een groot mysterie. Tot uit onderzoek bleek dat er resten van medicijnen, waaronder slaappillen, in het potje van de tiramisu zaten. Dat at ze vlak voor haar dood. Boiten had het dessertje meegenomen van zijn werk in dancing Lorka in Hasselt, waar hij als kelner aan de slag was.

© Sven Dillen

“Is het wel een misdaad?”

De vijftiger belandde na een gefaalde test met een leugendetector in de cel. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de verdediging die fel zal bekritiseren. De verdediging is in handen van advocaten Alex Vanbets en Billy Reynders die de moord met klem betwisten. “Wat is het motief? Er was geen haat, er was geen geld”, aldus Reynders. “Een bijzondere zaak.” Boiten blijft erbij niets te maken te hebben met de dood van de vrouw. Hoe de medicatie dan in de tiramisu terecht kwam? Een ongeluk? Zelfmoord? Annick kon moeilijk slikken en kreeg van haar moeder de raad de pillen te vermengen met eten als zij ze innam. “Is er hier wel sprake van een misdaad? Is de vrouw wel gestorven aan een vergiftiging? Zelfs de deskundigen zijn het niet eens over wat de doodsoorzaak is”, vraagt Alex Vanbets zich luidop af. De lijkschouwer en de toxicoloog zullen zich bijgevolg eveneens aan een spervuur aan vragen mogen verwachten.

Geen burgerlijke partijen

Ook de familie van Annick Haesevoets gelooft in de onschuld van Karel Boiten die er een buitenechtelijke relatie op nahield. Een piste die de speurders als mogelijk motief zien. De schoonfamilie stelt zich geen burgerlijke partij. Niemand zelfs, wat eerder uitzonderlijk is in een assisenzaak. Een 25-tal getuigen worden opgeroepen. Dirk Thys leidt het proces. Openbaar aanklager is Maarten Sobrie. Het proces start op 18 februari en zal vijf dagen in beslag nemen.