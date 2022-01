Washington roept Noord-Korea op “illegale raketlanceringen” te staken

De Verenigde Staten hebben Noord-Korea maandag opgeroepen hun “illegale en destabiliserende activiteiten” te staken. Aanleiding is de nieuwe rakettest, waarschijnlijk van ballistische raketten, in de richting van de Japanse Zee.

In een telefoongesprek met zijn Japanse en Zuid-Koreaanse ambtgenoten riep de Amerikaanse gezant voor Noord-Korea het land ook op om positief te reageren op het aanbod van Washington om in dialoog te gaan, zonder voorwaarden vooraf. Hij herhaalde bovendien de “niet-aflatende inzet” van de VS voor de verdediging van haar bondgenoten.

Verschillende VN-resoluties verbieden de zelfverklaarde kernmacht Noord-Korea dat het tests uitvoert met ballistische raketten. Sommige van die raketten kunnen een kernkop dragen. Zulke raketten volgen een ballistisch traject en kunnen vanop verschillende platformen worden afgevuurd, zoals schepen, vliegtuigen en vanop land.

Als Noord-Korea de lancering van een raket bevestigt, dan is het al de vierde sinds begin dit jaar. Vrijdag nog vond een test plaats. Volgens Pyongyang werden er toen twee raketten afgevuurd vanop een mobiele lanceerbasis in de richting van de zee. De test werd aanzien als reactie op nieuwe sancties van de Verenigde Staten.