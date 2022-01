Neoprof Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe) wil geen stappen overslaan: “Ik kom nog maar net piepen”

Cian Uijtdebroeks (18) koerst in 2022 bij de profs van BORA-hansgrohe. De renner maakte de overstap van junioren naar profs, maar legt zichzelf geen druk op in zijn eerste jaar. “Ik ga vooral kleine koersen rijden”, vertelde hij op de mediadag van z’n team. “Ik wil geen stappen overslaan in mijn groeiproces.”

Uijtdebroeks geldt als de ‘next big thing’. Er wordt van de jonge renner veel verwacht, zeker nadat hij vorig jaar heel wat klim- en klassementskoersen op zijn naam bracht bij de junioren. Hij slaat de beloften over en koos voor BORA-hansgrohe. “Ik had meerdere aanbiedingen, maar het leek me beter om niet voor een Belgische ploeg of voor Jumbo-Visma te koersen”, legde hij uit vanop teamstage. “Hier kan ik rustig groeien, in alle luwte en is er minder media-aandacht. Ik zoek de media niet op. Uiteraard zijn ze belangrijk, maar ik wil niet dat ze elke dag over mij schrijven zoals dat het geval is bij Remco (Evenepoel, red.). Dat wilde ik vermijden en ik krijg daar wellicht meer de kans toe in een Duitse ploeg. Dat hoop ik toch (lacht). Nu al wordt vaak de vergelijking met Remco gemaakt. Dat is niet altijd fijn, ik heb mijn eigen carrière en stippel mijn eigen pad uit. Het geeft me geen stress, ik kijk gewoon naar mezelf.”

Uijtdebroeks start zijn seizoen in de Challenge Mallorca, daarna rijdt hij de Ronde van Murcia, Clasica de Almeria, de Ardèche Classic en Drome Classic. “Dan gaat de riem er even af en bouw ik op naar een nieuw blok eind maart met de Internationale Wielerweek Coppi é Bartali, de Tour of the Alps in april en de Ronde van Noorwegen eind mei. We werken met grote blokken en willen mijn programma niet overladen. Eerst willen we zien hoe mijn lichaam reageert op de eerste koersen bij de profs en hoe ik me voel. Ik wil die koersen uitrijden, mijn ploegmaten helpen waar ik kan. Ik wil geen stappen overslaan. Ik zal nog geen WorldTour-koersen rijden. Vorig jaar sprak ik daar even over, maar nu hebben we een andere beslissing genomen. Ik ben nog heel jong, ik heb nog niet die grote motor. Misschien is het ook niet goed voor mijn ‘moral’ om die wedstrijden te rijden. Stel dat ik dat wel doe en ik bak er niet veel van, dan zou dat niet goed zijn voor het mentale. Beter stap voor stap. Mijn carrière duurt nog lang genoeg. Peddel ik in die eerste koersen goed mee, dan doen we er misschien een WorldTour-koers bij, maar nu staat dat niet op de planning.”

Zijn grote doel wordt de Ronde van de Toekomst. “Een wedstrijd bij de beloften”, zei hij nog. “Ik zal af en toe nog koersen bij de beloften rijden. Bij de jeugd won ik veel, bij de profs kom ik nog maar piepen. Als ik af en toe bij de beloften rijd, kan ik die ‘winning spirit’ behouden. Dat is goed voor het kopje, dus rijd ik zeker de Ronde van de Toekomst en wil ik zien wat ik daar waard ben.”

Overigens zullen we onze landgenoot niet veel zien rijden in België. “Mijn eerste koers in België wordt het BK tijdrijden”, antwoordde hij nog. “De komende maanden zie je me niet eerder op Belgische bodem.”