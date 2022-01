De politie organiseerde voorbije weekend verkeersacties in de gehele zone. Ze stelden alles samen 34 pv’s en onmiddellijke inningen op voor tal van inbreuken. Voorts werden 318 op 2.545 passanten geflitst tijdens snelheidscontroles. De hoogste snelheden werden vastgesteld in de Sint-Lodewijkstraat met 81 km/uur en op de Riemsterweg met 87 km/uur. Op beide plaatsen is maximum 50 km/uur toegelaten. ppn