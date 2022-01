Reuzenasteroïde scheert dinsdag de Aarde voorbij

Het gaat om planetoïde 7482 (1994 PCI) die 1,052 km groot is. Dat is meer dan de Burj Khalifa in Dubai die 830 meter hoog is.

Het hemellichaam raast ons op ruim 1,9 miljoen kilometer voorbij. De NASA verzekert dat de asteroïde geen gevaar voor onze planeet vormt.

De planetoïde is in 1994 ontdekt. Zij is welbekend en al jaren door specialisten bestudeerd.