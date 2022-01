VN: Taliban proberen vrouwen uit het openbaar leven te bannen

In Afghanistan proberen de regerende militant-islamistische taliban toenemend vrouwen uit het openbaar leven te bannen. Talibanleiders institutionaliseerden een “grootscheepse en systematische” discriminatie en geweld tegen vrouwen en kinderen, zegt een groep van 36 mensenrechtenexperten van de Verenigde Naties (VN) maandag.

Veel vrouwen mogen niet naar hun werkplek terugkeren of mogen geen gebruikmaken van het openbaar vervoer als ze alleen zijn. De taliban schrijven voor dat zij in het openbaar door een man begeleid moeten zijn. Er zijn ook strenge kledingvoorschriften. Bovendien zijn instellingen die de rechten van vrouwen en kinderen willen beschermen gesloten of fysiek bezet.

Bijzonder zorgwekkend is de aanhoudende onthouding van het grondrecht op secundair en hoger onderwijs, zo klinkt het nog. Het leeuwenaandeel van de meisjesscholen vanaf het zevende leerjaar is gesloten. Studentes kunnen enkel bij private universiteiten terecht.