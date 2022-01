Navalny zit al een jaar vast, maar heeft nergens spijt van

De Russische oppositieleider en Kremlincriticus Aleksej Navalny zit al een jaar gevangen, maar heeft nergens spijt van. “Ik heb het gedaan, ik heb er geen seconde spijt van”, zegt Navalny op sociale media over zijn strijd tegen het Kremlin en zijn terugkeer naar Rusland, nadat hij in Duitsland herstelde van een gifaanval.

“Na een jaar gevangenis, zeg ik jullie wat ik naar hen (die me toen steunden) in de rechtszaal heb geroepen: wees niet bang”, vertelde Navalny nog. De publicatie komt met een foto van Navalny in gevangenisuniform, aan de zijde van zijn echtgenote. Een jaar geleden, op 17 januari 2021, werd hij in Moskou opgepakt. Hij keerde toen net terug uit Duitsland, waar hij herstelde van een gifaanval die hij maar ternauwernood overleefde.

De oppositieleider was voorwaardelijk vrij na omstreden veroordelingen in een oude corruptiezaak. Maar volgens justitie schond hij de voorwaarden voor zijn vrijlating met de reis naar Duitsland. Hij zit nu in een gevangenenkamp zowat 100 kilometer ten oosten van Moskou. Navalny verscheen maandag weer voor de rechter, ditmaal om twee klachten te onderzoeken die hij tegen de gevangenisadministratie indiende.

Een van zijn luitenants die nu in ballingschap leeft, Leonid Volkov, zei op sociale netwerken dat 17 januari “de geschiedenis zal ingaan als het begin van het einde van het Poetinisme”. Rusland heeft Volkov, samen met Ivan Zjadanov, een andere belangrijke medewerker van Navalny, onlangs toegevoegd aan de lijst met “terroristen en extremisten”.