Meer dan 100 tieners ontmoeten elkaar in Kids Café tijdens kerstvakantie

Gezien de omstandigheden en regelgeving waren het overwegend outdoor edities. De opkomst - per sessie steeds tussen de 20 en 35 tieners - bewees nog maar eens de grote nood aan ontmoeting en ontspanning in een ongedwongen sfeer. Zowel tieners uit het 5de en 6de leerjaar als deze van het 1ste, 2de, 3de middelbaar mochten zich uitleven in een darts-challenge met rijkelijke chipsprijzen. Ook was er telkens de mogelijkheid voor een kicker- en voetbaltornooi of battle op de sjoelbak of een reuze Vier op een Rij. En nog belangrijker: een praatje maken en wat hangen natuurlijk. Want de rode lijn tijdens Kids Café is dat je niets moet maar zelf kiest wat je wel of niet doet. Er werden in totaal 150 bezoekers genoteerd. Zij vinden hun weg naar het jeugdhuis ook tijdens het schooljaar. Zo komt elke leeftijdscategorie eenmaal per maand aan bod en zijn er daarbuiten nog workshops film en fotografie. Meer info en foto's op www.jeugdraadham.be.