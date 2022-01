Prijsuitreiking van eindejaarsactie handelaars in Beringen

Er namen dit jaar 46 handelaars deel aan de wedstrijd. Uit de loten die zij binnenbrachten werd telkens één winnaar getrokken die 50 euro aan cadeaubonnen ontving. Uit al deze winnaars werden nog een aantal hoofdprijzen geloot.De hoofdprijs, cadeaubonnen ter waarde van 2.500 euro werd gewonnen door Chantale Bogaerts. Zij woont in Beringen en bracht bij Hairfashion Lowet Wendy haar winnende lotje binnen. Uiteraard was de winnares zeer blij om het nieuwe jaar op een onverwacht leuke manier in te zetten. De tweede prijs, cadeaubonnen ter waarde van 1.000 euro, ging naar Christien Coomans uit Lummen. Zij komt regelmatig shoppen in Beringen, waar ook haar zoon woont. Haar winnende lot werd binnengebracht bij Kallisto. Eddy Wuyts uit Tessenderlo en Sara Raemaekers uit Heusden-Zolder wonnen elk 500 euro met hun lotjes ingeleverd bij Maxi Zoo en Oogst van Eden. Agnes Haegdorens, Sabine Laenen, Diane Ghynelinick en Karine Saenen wonnen 250 euro met loten van Herba Natuurwinkel, Spar Beringen, vzw Kringloopwinkel en Carrefour Paal.Alle winnaars en de deelnemende handelaars zijn terug te vinden op de webpagina www.beringen.be/eindejaarsactie