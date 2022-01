OKRA Maaseik danst laatste keer onder leiding van Jeanne Corstjens

De senioren van OKRA Maaseik doen meer dan fietsen, petanquen of kaarten. Iedere week komt een groepje leden samen om lijndansen in te oefenen.

Iedere maandagnamiddag treffen de deelnemers zich in het cultuurcentrum Achter Olmen voor een sessie lijndansen. Dat gebeurt altijd onder de bezielende leiding van Jeanne Corstjens. Maar nu heeft Jeanneke, zoals iedereen haar noemt, haar laatste danspassen aangeleerd. De kranige dame is intussen 80 geworden, en ze komt al 8 jaar lang iedere week van Bree naar Maaseik om haar enthousiaste medeleden de nieuwste dansen aan te leren. Om Jeanne te danken voor haar jarenlange inzet, werd ze getrakteerd op een etentje. Een mooi bloemstukje kon natuurlijk ook niet ontbreken. Nadat het samenzijn en het samen eten rustig verwerkt waren bij een kopje koffie, werd het afscheidsfeestje afgesloten met, hoe kan het anders, een vrolijke danssessie. Onder leiding van Jeanneke natuurlijk. In de toekomst wordt de begeleiding overgenomen door medelid Carine Leenders. Jeanneke heeft beloofd dat ze nog geregeld naar Maaseik komt om mee te dansen.