Een knap staaltje vakwerk door de leerlingen van Mosa-RT

"Tijdens de maand september zijn we gestart met het opmeten en het maken van tekeningen", klinkt het bij de leerlingen. "Daarna hebben we het nodige materiaal besteld."De leerlingen van het 5de jaar waren verantwoordelijk voor het kader terwijl de leerlingen van het 4de jaar gezorgd hebben voor de bekleding uit Thermowood. "We kozen voor deze thermisch gemodificeerde houtsoort omdat dit een nieuwe ontwikkeling is op het gebied van houtverduurzaming. Tijdens de behandeling wordt een hogere duurzaamheid gerealiseerd, zonder toepassing van chemische middelen. Het is dus een milieubewuste optie", weten de leerlingen. "Ook wordt het hout tijdens deze behandeling zodanig aangepast zodat het niet langer een voedingsbodem is voor eventuele schimmels of insecten."In december werd de poort geplaatst en nu kijken de leerlingen met de nodige trots terug op dit mooie project.