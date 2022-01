Agent bevrijdt jonge dolfijn uit visnet: “Zou anders gestorven zijn”

Een Amerikaanse agent twijfelde geen moment toen hij een oproep kreeg over een jonge dolfijn die in de problemen zat voor de kust van Miami, Florida. Nelson Silva voer onmiddellijk naar het zeezoogdier en probeerde het los te snijden uit het visnet waarin de dolfijn gevangen zat. Dat ging niet van een leien dakje: het sterke dier was niet op zijn gemak en spartelde af en toe hevig tegen. De heldendaad van de man krijgt veel lof op sociale media, waar de video van de reddingsactie werd gepubliceerd. “Zonder jou zou de dolfijn gestorven zijn”, klinkt het in een van de vele reacties op de beelden. “Bedankt!”