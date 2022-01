Ook Limburgse volleyderby Maaseik-Achel uitgesteld

De omikronvariant van het coronavirus blijft roet in het eten gooien in het volleybal. Afgelopen weekend werd de volledige speeldag uitgesteld, nu gaat ook al een streep door de Limburgse derby Maaseik-Achel van komende zaterdag 22 januari (20.30 uur).

Voor Maaseik is het de derde wedstrijd op korte tijd die wordt uitgesteld. Naast de topper van afgelopen weekend op bezoek bij eeuwige rivaal Roeselare - duel werd verplaatst naar een nog te bepalen datum - trok corona eerder ook een streep door de Champions League-match in Warschau van dinsdag 11 januari. Die match vindt nu op 15 februari in Maaseik plaats. De dag erna volgt de terugmatch, ook in de Steengoed Arena.

Voor Achel is het de tweede afgelasting op enkele dagen, nadat afgelopen weekend de thuismatch tegen Menen geschrapt werd.