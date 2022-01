Regi over hoe huwelijk stukliep: “Ik had te veel liefde voor muziek”

Regi (45) is deze week Sergio Hermans reisgezel in Over de grens op VTM. De twee trekken naar het Baskenland. Tijdens de culinaire roadtrip vertelt de Limburgse dj onder meer over zijn stukgelopen huwelijk met Elke Vanelderen (43). Hij geeft toe dat er een andere liefde in het spel was: die voor muziek.

Een jaar geleden maakten Regi Penxten en Elke Vanelderen bekend dat ze een punt zetten achter hun huwelijk van negen jaar. Het ex-koppel heeft twee kindjes samen, Ellie Martha (8) en Renée (5).

LEES OOK. De pieken en dalen van Regi: “Ik wil na mijn scheiding een goede vader blijven”

In de derde aflevering van Over de grens vertelt de dj aan Sergio Herman waar het misging. “Zij verwoordt het mooi”, zegt hij over zijn ex. “Ik had te veel liefde voor muziek. Dat is ook zo, en dan komen de kinderen erbij en zij voelde zich meer en meer naar achter geschoven. Ik weet waaraan het ligt, maar het is niet simpel om het op te lossen.”

Het is voor Regi een bewogen jaar geweest, zegt hij. “Sinds mijn leven een beetje op zijn kop staat, word ik ‘s nachts dikwijls wakker. En dan begint die molen te draaien. ‘t Is allemaal veel en dan heb je ook kindjes en een gezin. Maar het kan niet anders: je kan dit niet half doen. Je kan niet aan de top staan op 30%, dat gaat gewoon niet. En dan moet daar helaas veel voor wijken, doeme toch!” klinkt het openhartig.

In de derde aflevering van Over de Grens gaan Sergio Herman en zijn reisgezel eendenmosselen vangen, een delicatesse in Noord-Spanje. Volgens 72-jarige duiker Miguel is het beestje goed voor de potentie. Hij doet het naar eigen zeggen nog twee à drie keer per week. “Per week?! Voor mij is dat per jaar!”, lacht Regi. Wanneer het duo via een ladder in een diepe grot moet neerdalen, op zoek naar schimmelkaas, vergaat het lachen hem snel. Regi heeft last van laddervrees. Dinsdagavond zie je hoe het hem vergaat.

LEES OOK. Gescheiden leven onder één dak, zoals Regi en Elke: “Je kan dat een tijdje volhouden, maar...”

Een mislukking

In een interview met onze krant vorig jaar in oktober, sprak Penxten al over zijn relatiebreuk. “Eigenlijk moet de verwerking voor mij nog beginnen, want zolang Elke hier woont, blijft alles min of meer bij het oude. In mijn hoofd lijkt het alsof er nog steeds niks aan de hand is, maar dat strookt natuurlijk niet met de werkelijkheid. Weet je, het ging gewoon niet meer tussen ons, dus had het ook geen zin om dit nodeloos te rekken. Da’s natuurlijk een mislukking, zeker vanuit mijn standpunt. Want mijn ouders zijn ook gescheiden en ik heb altijd gezegd dat ik het beter zou doen. Niet dus.”

Hij had het toen ook over de kost van zijn liefde voor de muziek. “Ik heb het er al vaker over gehad met muzikanten. Als kind droom je al van een carrière in de muziek. Daar doe je vervolgens alles voor en als je dan op de grote kruispunten in je leven komt, kies je wéér voor de muziek. Hoe zou dat toch komen? Het is bijna zo idioot als voetballen: waarom al dat gedoe om een bal tussen twee palen te krijgen? En toch zijn er miljoenen mensen gebeten door dat spelletje. Ik doe het om die gouden platen hier aan de muur te hangen. Op zich is dat belachelijk, maar het is wel die passie die mij drijft.”