Moeder van ontvoerde Dean (4) smeekt: “Laat mijn zoon op een veilige plek achter, dat is het enige wat ik vraag”

“We staan doodsangsten uit”, zegt de moeder van de 4-jarige kleuter Dean Verberckmoes, die vrijdag verdwenen is in Sint-Gillis-Waas in het gezelschap van zijn oppas Dave De Kock (34). Dat is niet de vader van de jongen. De moeder van Dean doet een oproep naar de oppas: “Breng mijn zoon naar huis of laat hem op een veilige plek bij mensen achter. Dat is het enige wat ik vraag.”

De federale politie verspreidde zondag een opsporingsbericht voor de 34-jarige Dave De Kock, en de 4-jarige Dean Verberckmoes. De Kock is niet de vader van de jongen. Hij is de oppas, die vorige week even op de jongen zou letten.

“Dean heeft op dinsdag een kleine operatie ondergaan, en ik heb dinsdagnacht de hele nacht thuis voor hem gezorgd”, zegt moeder Elke Verberckmoes. Om medische redenen kon ze woensdag even niet op haar zoontje letten. Ze regelde dat Dean één nachtje bij een van haar vriendinnen in Sint-Gillis-Waas kon logeren: vriendin R. en haar partner Dave De Kock.

“Daar was hij al eerder gaan logeren. Hij kende hen goed, en hij was er graag”, zegt de moeder. “Hij was blij dat hij erheen mocht.”

Eén nachtje

Dat éne nachtje draaide anders uit. “Op donderdag zou mijn vriendin hem normaal naar mijn moeder brengen, de oma van Dean. Maar R. liet donderdag plots weten dat hij nog een dagje bij hen zou blijven. Ze had dat besproken met mijn moeder, beweerde ze. Ik was daar niet over te spreken, maar ik wilde de situatie niet op de spits drijven.”

Het was een leugen, zo bleek later. “Toen ik vrijdagavond bij mijn moeder aankwam, bleek dat Dean er nog altijd niet te zijn. Ik was in alle staten.”

© Frank Bahnmuller

“Lekke band”

Ergens tijdens die week hadden Dave De Kock en zijn vriendin ruzie gekregen. Zij had hem aan de deur gezet: “Vertrek!” “Hij is vrijdagavond vertrokken, en hij heeft Dean meegenomen”, zegt de moeder. Waarom hij dat deed, is onduidelijk. De vriendin durfde dat niet aan de moeder te vertellen.

Op zaterdag stapte de moeder naar de politie. Zij had De Kock zaterdag om 14.30 uur nog aan de lijn: “Hij beweerde dat hij in Hasselt was, maar dat hij een lekke band had en dat er een takelwagen op weg was. Dat bleek allemaal gelogen.”

Spoorloos

Sindsdien zijn de oppas en de kleuter spoorloos. Het gerecht maakt zich grote zorgen om hun verdwijning, en lanceerde een opsporingsbericht. De Kock verplaatst zich met een grijze Peugeot 206 met nummerplaat 2-ACR-250. Dave is ongeveer 1.80 meter lang en normaal gebouwd. Hij heeft groene ogen, kort, donkerblond haar en een baard.

“We staan doodsangsten uit”, zegt de moeder van Dean. “We hadden alle vertrouwen in De Kock. Hij zorgde echt goed voor Dean. Als ik zag hoe hij met mijn zoon omging... Dean keek echt op naar hem.”

“Ik hoop dat hij mijn zoontje terug naar huis brengt. Of dat hij hem ergens op een veilige plek bij mensen achterlaat, zodat Dean tenminste veilig is. Als hij daarna verder wil trekken, dat maakt mij niet uit. Ik hoop dat mijn zoon snel veilig thuis is. Dat is het enige wat ik durf te hopen.”