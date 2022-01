Kinderen basisschool Wegwijs verzamelen tweedehandse kleding

Halen

Basisschool Wegwijs van Halen is gestart met haar actie Bag2school. “We verzamelen tweedehandse kleding van goede kwaliteit”, leg directeur Leen Roden uit. “Naast kleding zijn ook tweedehandse schoenen welkom, net als ander textiel, zoals lakens, dekens, handdoeken…..” Leerlingen van het vierde leerjaar en hun familie werken graag mee aan de actie. “Wij hebben spullen van mijn zus, van mijzelf en van andere familieleden geschonken”, vertelt Ayaz Akyildiz. Ook Elouïse Gilis en Kaat Van de Perre dragen graag hun steentje bij: “De kleding en de schoenen gaan naar mensen die het minder breed hebben”, vertellen ze. “Zij hebben misschien maar weinig kleren, zodat ze bijna altijd hetzelfde moeten dragen. In de winter is het ook belangrijk om dikke kleding te hebben, zodat je het goed warm hebt.” Binnenbrengen van kleren kan nog tot vrijdag 21 januari, ’s morgens voor het begin van de lessen en in de namiddag na het laatste belsignaal. Op woensdagmiddag kan het ook. lw