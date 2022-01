Sportdienst laat inwoners bewegen in sporthal van Meeuwen

Oudsbergen

Wekelijks een uurtje sporten met kracht-, lenigheids- en conditieoefeningen. Daarvoor kunnen sportievelingen onder de noemer ‘Moove (f)it’ terecht in de sporthal van Meeuwen. “Tussendoor beoefenen we verschillende sportspelen met de bal”, klinkt het bij de sportdienst. “Wie zich eens graag uitleeft en uitzweet, vindt hier zijn ideale bewegingsmoment. De sporters komen terecht in een plezante groep volwassenen. Iedereen kan op zijn eigen tempo deelnemen.” Er zijn ook nog lessen ‘Blijf fit’ voor 50-plussers. Zij spitsen zich toe op lenigheids- en krachtoefeningen om spieren en gewrichten sterk en soepel te houden, ieder op zijn eigen tempo. Meer info is te verkrijgen bij de sportdienst van Oudsbergen. rdr