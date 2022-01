Enkel toeschouwers op uitnodiging welkom tijdens de Winterspelen

Er zullen dus geen tickets te koop aangeboden worden. Eerder was al duidelijk geworden dat enkel Chinese fans de competities kunnen bijwonen. Buitenlandse fans zijn immers niet welkom in het land, dat drie weken voor de start van de Winterspelen het hoogste aantal coronabesmettingen sinds maart 2020 liet noteren.

Er werden maandag 223 nieuwe gevallen gemeld, waarvan 80 in de havenstad Tianjin.

© REUTERS

Plaats voor België in tweemansbob en skeleton

De Internationale Bobslee- en Skeletonfederatie (IBSF) heeft maandag officieel de toegangsbewijzen voor België in het skeleton en tweemansbobslee (vrouwen) voor de Olympische Winterspelen in Peking (4-20 februari) bevestigd.

De IBSF publiceerde maandag de plaatsen die aan elke nationaal olympisch comité werden toegewezen. Voor België gaat het om Kim Meylemans (skeleton) en An Vannieuwenhuyse (tweemansbob vrouwen).

Op de Winterspelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang werd Vannieuwenhuyse, met remster Sophie Vercruyssen, twaalfde. Het beste resultaat van de Belgian Bullets, de Belgische bobsleesters, was een zesde plaats van Elfje Willemsen en Hanna Mariën in 2014 in het Russische Sotsji. Meylemans werd in 2018 in Pyeongchang veertiende.