Daniëlla Neven mag een jaar gratis winkelen

De trekking van de decemberactie ging door in het ‘Oud Klooster’. Vier winnaars vielen in de prijzen. Drie winnaars werden gelukkig gemaakt met: voor 600 euro beleven, voor 600 euro genieten en voor 600 euro verwennen bij de Wellense handelaars. Daniella Neven ging aan de haal met de hoofdprijs: één jaar gratis winkelen ter waarde van 5.000 euro.

Ondanks de aanhoudende moeilijke corona periode blijft het bestuur van de Wellense Middenstand positief. “Wij zijn trots dat onlangs een nieuwe brasserie opende op het Kerkplein”, zegt voorzitter Kris Boes. “Ook mochten wij eind vorig jaar een nieuw schoonheidssalon ontvangen in het centrum en opent er binnenkort nog een nieuwe horecazaak.” Ook over de braderie had Boes goed nieuws. “Na twee alternatieve braderiejaren beginnen wij met de organisatie van een volwaardige braderie zoals die gekend is Wellen. Wij hopen van harte dat de pandemie geen stokken in onze wielen zal steken.”