Bromfietser vlucht te voet na verkeerscontrole bij start van schooldag in Maasmechelen

Maasmechelen

Een bromfietser sloeg maandagochtend op de vlucht toen de politie hem wilde controleren. Ze konden hem nog intercepteren, maar de motard verdween te voet. Zijn bromfiets bleek ingeschreven noch verzekerd en de nummerplaat was vals. Het onderzoek naar de overtreder wordt nu voortgezet.

De vlucht deed zich voor tijdens een controle op de verlichting van de weggebruikers. De politie vatte post in Maasmechelen tijdens de aanvang van de scholen en ze deelde 24 jongeren-pv’s uit voor een defecte fietsverlichting of een verlichting die niet werd gebruikt. Twee bestuurders kregen een pv van waarschuwing om hun verlichting defect was. ppn