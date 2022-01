COLUMN FRANCIS MASURE: Burgemeesters

Francis Masure schrijft een column over het dagelijkse leven in Sint-Truiden.

Hoera het is een meisje, of zoals prins Filip destijds zei: “Het is een echt vrouwtje”. En nee ik heb het niet over een toekomstige kleindochter, maar over onze vervangende burgemeester. En wat voor een vrouw, de enige echte Ingrid Kempeneers. Altijd mijn favoriete schepen geweest (sorry Jurgen). En nu dus vanaf 1 februari voor zes maand burgemeester van Sint-Truiden. Ze kwam als een wit konijn uit de hoed van de lokale CD&V, die door de wel hele zware sanctie van Veerle Heeren met een torenhoog probleem zat. Als grootste partij van de zittende coalitie hadden ze maar één enkel schepentje meer in het stadsbestuur. Ik ben er zeker van dat Stijn het goed zal doen, maar op het politiek toneel heeft hij voorlopig nog weinig rol van betekenis gespeeld.

Ik vond het al vreemd dat ons Ingrid zo weinig stennis had gemaakt bij haar voorakkoordsgewijze verdwijning van datzelfde politiek toneel, een beetje voorkennis zal hier wel niet vreemd aan zijn. J. Engelbosch is dan weer lelijk uit de boot gevallen, daar zal zijn geitenkwestie wel niet vreemd aan zijn. Maar langs de andere kant blijkt het ook een gemakkelijkheidshalve oplossing te zijn doordat er nu niet gegoocheld moet worden met bevoegdheden. En Ingrid zal voorzeker het pad wel effenen voor een naadloze terugkeer van ons Veerle op 1 augustus. Alhoewel, met de Vooruitse blik van de Truiense oppositie is dit verre van zeker.

Veerle Heeren zal immers tot het einde van haar dagen het stigma van de prikactie met zich meedragen, net zoals onze Ludwig nu al 25 jaar vereenzelvigd wordt met zijn vlucht Vooruit. Nochtans heeft Ludwig Vandenhove in zijn 18 jaar burgemeesterschap, net zoals elke burgemeester, ook veel betekend voor onze stad. Hij heeft Sint-Truiden de moderne centrumstad die het nu is gevormd en alzo de 21ste eeuw binnengeloodst.

Voor Ludwig was wijlen Jef Cleeren, uw vriend van elke dag, 18 jaar lang onze burgemeester. Toen ik in Sint-Truiden aankwam als West-Vlaamse snotneus van 19 jaar, was Jef al zes jaar burgemeester. Hij was het ook die de mooiste dag van mijn leven bezegeld heeft met de woorden: “Zeit dzje zeiker menne joeng? Dan verklaar ik je nu man en vrouw” - intussen al 33 jaar geleden en ik ben nog altijd zeker. Ja, onze Jef was zeker niet op zijn tong gevallen. Ik herinner mij nog de aanvaring van Jef met Michel Nijs. De niet zo propere woordenwisseling was toen zelfs op het nationale nieuws. Het Cleeriaans parkeerbeleid en dienstverlening waren legendarisch. Maar de tijden waren toen anders. En vooral... er was toen nog geen sprake van sociale media.

Terug naar ons Ingrid, die in deze wel de hoofdvogel afgeschoten heeft. Want wie weet is dit wel een springplank naar bevestiging in 2024. Maar daarvoor moeten we natuurlijk eerst de verkiezingsuitslag afwachten. Allez, dat zou toch moeten.