84-jarige Albert Smets fietst dagelijks nog 70 kilometer

Albert Smets (84) uit Millen is op ondanks zijn hogere leeftijd nog zeer sportief. Vroeger fietste hij elke dag na het werk en maakte hij met zijn vrouw ook al fietstochtjes. Sinds hij op zijn 80ste stopte met werken in zijn garage in Millen, maakt hij iedere dag een fietstocht van ongeveer 70 kilometer. Onlangs bereikte hij de kaap van 100.000 kilometer met zijn elektrische fiets.

Elke ochtend rond 8.15 uur springt Albert op zijn fiets om tegen de middag weer thuis t zijn. Met zijn elektrische fiets, die hij sinds december 2016 heeft, bereikte hij onlangs de kaap van 100.000 kilometer. Niets houdt Albert nog tegen om te fietsen, behalve ijzel en sneeuw.

Vanuit Millen gaat het telkens richting het kanaal en de jachthaven in Kanne waar hij de eendjes voedert en dan fietst hij verder tot aan de Hallembaye, waar hij even pauzeert. Na de korte pauze zit het fietstochtje er lang nog niet op, want hij breit er dan nog extra kilometers aan door verder te fietsen via Lanaken tot in Zutendaal om tot slot terug te keren naar Millen. Sinds een jaar is zijn echtgenote overleden en het laatste jaar eindigt zijn fietstocht dan ook steevast aan het kerkhof.

Ringmappen

Per dag houdt Albert zijn exacte kilometers bij. Ook wanneer hij een extra ritje maakt in de namiddag, wordt dat allemaal nauwkeurig bijgehouden, net als de namen van de boten die hij passeert. Al deze gegevens belanden chronologisch in zijn ringmappen. Ondertussen telt zijn collectie zo’n 64 exemplaren.

Daarnaast heeft Albert ook nog een ander vast ritueel: als trouwe abonnee van het Belang – maar liefst 60 jaar - knipt hij bijzondere artikels van de dag uit en plakt ze allemaal in zijn ringmap. Ook de overlijdensberichten van mensen die hij kent, krijgen er een plekje. Een ware boekhouding, maar zo weet Albert heel goed zijn dagen te vullen en tijdens de coronaperiode had hij een uitlaatklep. Hij hoopt nog lang op dit elan verder te gaan en te genieten van zijn dagelijkse fietstochtjes.