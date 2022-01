Kinrooise bibliotheek is klaar voor een uitgelezen 2022

Kinrooi

De mensen van de bibliotheek in Kinrooi hebben hun uiterste best gedaan om dit jaar opnieuw op te starten met lezingen, workshops en veel meer. “Onder meer Toast Literair, een workshop smartphonefotografie en een stukje geschiedenis van Kinrooi staan op het programma om er een uitgelezen jaar van te maken”, klinkt het. “Liefhebbers kunnen zich hier vanaf nu voor inschrijven via onze site. Hopelijk blijft de pandemie onder controle zodat we alle activiteiten coronaproof kunnen organiseren.” rr