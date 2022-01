België niet gekwalificeerd voor EK futsal, maar met Limburgse ref Stefan Vrijens is ons land toch aanwezig

Met Stefan Vrijens werd er voor het eerst sinds 2016 een Belgische scheidsrechter geselecteerd voor het EK futsal, dat woensdag van start gaat in Nederland, zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond KBVB maandag bekend.

Hij is zo voor het eerst aanwezig op de eindfase van een groot internationaal toernooi voor A-ploegen, tevens een première voor België sinds 2016, toen Pascal Lemal scheidsrechter was op het EK futsal in Servië.

“Ik heb hard gewerkt om dit niveau te bereiken. Ik hoopte uiteraard te kunnen fluiten op dit EK en ben dan ook heel blij dat mijn inspanningen worden beloond”, aldus Vrijens. “Dit is zonder enige twijfel het mooiste moment tot nu toe uit mijn carrière als scheidsrechter. Mijn eerste doel op dit toernooi is om tot en met de kwartfinales te mogen aantreden, maar ik droom stilletjes toch van meer.”

De Belgische nationale futsalploeg kon zich niet plaatsen voor het EK.