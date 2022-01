Het stinkt in alle geledingen van het profvoetbal, zo blijkt uit operatie Zero. Onder de 56 personen die het federaal parket voor de rechter wil brengen zitten vooral clubbestuurders, maar ook trainers blijken boter op het hoofd te hebben. Niet minder dan twaalf coaches worden genoemd in het dossier, al moeten ze niet allemaal voor de rechter verschijnen. Dit zijn ze.