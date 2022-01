Lene blaast 100 kaarsjes uit: “Lees nog elke dag de krant en herstel kleren nog zelf”

Maasmechelen

Maasmechelen heeft een nieuwe eeuwelinge. Lene Kissembeek overschreed op 5 januari de kaap van de honderd. De kranige vrouw werd een eeuw geleden geboren in Meeswijk, verhuisde na haar huwelijk in 1948 met Jan Janssen uit het naburige Stokkem naar de rijkswachtkazerne in Peer, maar keerde terug naar haar roots tegenover de schuttenwei aan de Genootstraat in het vredige Meeswijk.

“Wij woonden in Peer in wat nu De Bak heet”, vertelt zoon Rik (68). Lenes andere zoon Gerard (72) woont in Kumtich (Tienen). Naast de twee zonen zijn er nog drie kleinkinderen die op hun beurt voor zes achterkleinkinderen hebben gezorgd. “Ik ben lid van schutterij Sint-Laurentius”, kijkt Lene door het raam naar de accommodatie van de schutterij. “Aan die mannen, maar ook aan mijn buren, heb ik veel. Zij lopen hier bijna dagelijks binnen. Ook om een borrel te drinken.”

Lene is nog kranig, alert van geest en laat de bezoekers persoonlijk binnen. “Ik heb voor mijn huwelijk even in een Luiks ziekenhuis gewerkt, maar ben eigenlijk altijd bezig geweest”, vertelt de 100-jarige. “Ik rooide zelf de aardappelen en reed tot mijn 90ste nog het gras af. Ik zit nooit stil. Ik lees iedere dag Het Belang en heb ook nog mijn naaimachine. Hier ligt nog een trainingsbroek van Rik die ik moet herstellen.” Eten maakt ze niet meer zelf. Twee keer in de week passeert een huishoudhulp.

Een groot feest is er niet geweest bij haar honderdste verjaardag. “Door corona, maar we hebben wel een grote taart aangesneden ik heb de kaarsjes nog moeten uitblazen”, besluit Lene tevreden. jth