Wat is er dit weekend te doen in onze provincie? Dit zijn onze uittips

Van uilen spotten tot een fikse wandeling in de natuur of liever een voorstelling meepikken in een theaterzaal? Ook dit weekend is er voor elk wat wils. Dit zijn de uittips van onze redactie.

De drie biggetjes

Ben jij fan van de Drie Biggetjes? Dan moet je in de Clavis Conceptwinkel in Herkenrode in Hasselt zijn. Luister mee naar het sprookje van de drie biggetjes en knutsel daarna je eigen sprookjesbos. Zo kunnen kinderen samen met hun ouders of grootouders zelf het verhaal naspelen.

Op 22/1 van 15 tot 16.30 uur in de Clavis Conceptwinkel, Herkenrodeabdij 4b in Hasselt. Info: www.clavisbooks.com/activiteiten.html

© Clavis Books

Kleinschalig theater

Na een mooie eerste editie in 2006 komt CCHA in Hasselt voor de tweede keer met een reeks kleinschalige theatervoorstellingen onder de naam pro-portie. Kleine objecten vertellen grote verhalen die je niet snel zal vergeten en alles opnieuw in ‘pro-portie’ brengen. In de openingsvoorstelling brengen Fien Leysen en Manu Siebens Numi yaldati, een fictief verhaal over thema’s van alle tijden: armoede, familie, verlies, liefde, oorlog en vrede.

Op 22/1 in CCHA, Kunstlaan 5 in Hasselt. Info & tickets: www.ccha.be

© Koen Broos

Boeiende combinatie

Dichteres Delphine Lecompte en muzikant Mauro Pawlowski staan samen op het podium in Lommel. Een dichterlijk universum en een muzikale draad vinden elkaar. Het belooft een boeiende combinatie te worden die soms botst of in de war geraakt. De woorden van Delphine stuwt het publiek op de smerige riffs van Mauro naar een blasfemisch poëtisch hoogtepunt.

Op 25/1 om 20.15 uur in CC De Adelberg, Adelbergpark 1 in Lommel. Info & tickets: www.ccdeadelberg.be

© Johan Jacobs

Zeemansliederen met Roland

Stamvader van de Belgische blues Roland Van Campenhout staat op het podium in Leopoldsburg met verrassende bluesparels uit het muzikale maritieme verleden. Het brengt samen met Serge Feys en muzikale gasten zeemansliederen uit diverse landen en tijden, gepekeld in ware bluesstijl, namelijk rauw, eerlijk en puur.

Op 22/1 om 20.15 uur in CC Leopoldsburg, Kastanjedreef 1 in Leopoldsburg. Info & tickets: www.ccleopoldsburg.be

© CC Leopoldsburg

Wintertocht

Trek op tocht met de Sparrentrippers in Lanaken. Je kan wandelen over 4, 6, 8, 12, 21 en 30 kilometer. Er zijn drie grote lussen: eentje door de Hoeffaert en Roelen, een tweede lus gaat door Lanaker Heide en grote Kiewitheide en de derde gaat richting de holle wegen van Briegden. Er is voor elke wandelaar wat wils.

Op 23/1 van 9 tot 15 uur in OC ’t Kloester, Biesweg 18 in Lanaken. Info: www.facebook.com/De-Sparrentrippers-Lanaken-391384914720754

© De Sparrentrippers

Vier drummers in een te kleine kamer

Wat krijg je als je vier drummers opsluit in een veel te kleine kamer? Dan krijg je Percossa met ‘Let me in – Let me out’ in Heusden-Zolder. De voorstelling vertelt het verhaal van vier mannen die al jaren als broeders de wereld rondtoeren en stilaan het onderscheid tussen het echte leven en de showbizz niet meer kennen. Je krijgt een wervelwind aan muzikale stijlen, van slagwerk tot grappig objectentheater, voorgeschoteld.

Op 22/1 in CC Muze, Marktplein 3 in Heusden-Zolder. Info & tickets: www.muze.be

© Sanne Bas

Uilen spotten

Heb je zin in een mysterieuze wandeling? Trek dan met een gids van Natuurpunt op uilenwandeling. In de vallei van de Grote Beek in Leopoldsburg verblijven heel wat uilen en heb je kans om ze zaterdagavond te spotten.

Op 22/1 om 21 uur aan de Craenhofkes, Craenenhoefweg in Leopoldsburg. Info: www.natuurpunt.be/agenda/uilenwandeling-de-vallei-van-de-grote-beek-51638

© Bart Hulsmans

Stijn Meuris en de wolf

Stijn Meuris maakte voor Het Belang van Limburg een driedelige podcast over de komst van de wolf en raakte begeesterd door dit verhaal. Hij vraagt zich af wie Naya vermoordde, waarom de wolf tot de verbeelding spreekt en of we niet stilaan moeten wennen aan de aanwezigheid van dit iconische dier. Hij geeft er een lezing over in Pelt, waar tot 11/2 ook een expo over wolven loopt.

Op 23/1 om 10.30 uur in CC Palethe, Jeugdlaan 2 in Pelt. Info & tickets: www.palethe.be. Beluister onze podcasts op hbvl.be/podcast.

© Stijn Meuris

Toast Literair met Stefaan Daems

De Looise saxofonist Stefaan Daems treedt op voor eigen publiek in Tessenderlo. Tijdens Toast Literair brengt hij samen met actrice Lies Vandeburie Mistig Land. Deze theatermonoloog met livemuziek gaat over dementie en is geïnspireerd op de roman Hersenschimmen van J. Bernlef.

Op 23/1 om 10.30 uur in cultuurhuis Het Loo, Vismarkt z/n in Tessenderlo. Info & tickets: www.cultuurhuistessenderlo.be

© Philippe Vandeburie

Waterbronnentocht

Aviat Sint-Truiden pakt uit met een winterse wandeltocht door het waterbronnengebied van de stad Sint-Truiden. Je kan kiezen voor wandelingen van 11 of 15 kilometer. De getrainde wandelaar kan ook 20 of 22 kilometer wandelen door het golvend landschap met zich op de stad Sint-Truiden en het voetbalstadion van STVV.

Op 24/1 in parochiezaal Sint-Martinus, Sint-Martinusstraat in Sint-Truiden. Inschrijven voor de tochten van 20 tot 22 kilometer kan tot 13 uur, voor de andere tochten tot 14 uur. Info: www.aviatsinttruiden.be

© Aviat Sint-Truiden

Ook nog op de agenda...

Podium

Zaterdag 22 januari

Zwanen: Bryggen & Hanne Struyf staan op het podium met een spannend verhaal over zwanen, geschreven door Nico Boon.

22/1 om 19.30 uur, CCHa, Kunstlaan 5 in Hasselt. Basistarief: 14 euro

Over bowling en meer: Ben Segers, Rilke Eyckermans en Dominique Mondelaers brengen Fetskeu over de broers Verbinst die op zoek zijn naar een nieuwe hobby.

22/1 om 20.15 uur, Casino Beringen, Kioskplein 25 in Beringen. Basistarief: 19 euro

Man in de mist: Christophe Aussems van het nieuwstedelijk toont het verhaal van een gedreven ondernemer met een droom die in woelig water belandt en failliet gaat.

22/1 om 20.15 uur, De Nieuwe Zaal, Maastrichterstraat 96 in Hasselt. Basistarief: 18 euro

Dans

Zaterdag 22 januari

© Kim Vos

Naakt: Isabelle Beernaert is te gast met de dansvoorstelling Naakt.

22/1 om 20.15 uur in C-mine, C-mine 10 in Genk. Basistarief: 35 euro

Varia

Zaterdag 22 januari

Infodag Compostela: Voor alle toekomstige pelgrims organiseert het Vlaams Compostelagenootschap een infodag.

22/1 van 10 tot 17 uur, Stadhuis, Stadsplein 1 in Genk. Gratis.

Zondag 23 januari

Haspengouwse Zondaggasten: vijf praatshows, met een vleugje muziek, met interessante gasten en thema’s die aansluiten bij het samenleven in stad en dorp, in Sint-Truiden en Haspengouw. Het thema van deze week: lucht.

23/1 van 14.30 tot 16.30 uur, Academiezaal, Plankstraat 18 in Sint-Truiden. Basistarief: 11 euro

Expo

Tem. 23 januari

Als dieven in de nacht: Laatste kans om de expo over de Bokkenrijders in het Maasland te bezoeken.

Nog tem. 23/1 van 10 tot 13 en van 13.30 tot 16 uur, Markt 54 in Maaseik. Basistarief: 6 euro

Film

Zondag 23 januari

Un Monde: Een pakkende film van Laura Wandel over de wreedheid op de speelplaats, machteloosheid en apathie.

23/1 om 11 uur, Euroscoop Genk, Evence Coppéelaan 87 in Genk. Basistarief: 9.10 euro

Wandelen

Zondag 23 januari

Nieuwjaarswandeling: Pasar Lommel organiseert een wandeling door Kattenbos.

23/1 om 13.30 uur, parking Eethuis 5 Linden, Zandstraat 7 in Lommel. Basistarief: 2 euro

Winterwandeling: De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw organiseert een winterwandeling door de bossen van Immert, Gerhees en het Binnenveld, langs de Lourdesgrot en het zwembad De Merel.