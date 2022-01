Verkeerscontrole leidt politie naar wietplantage in Rosmeer

Bilzen

De politie van Bilzen kon vorige week een wietplantage ontdekken nadat een verkeerscontrole hen naar een huis in Rosmeer leidde. Vijf verdachten verschenen voor de onderzoeksrechter, de hoofdverdachte werd aangehouden.

De politie organiseerde vorige week woensdag een controle in het kader van drugsoverlast. Daarbij troffen ze in een van de wagens gebruikershoeveelheden marihuana en cocaïne aan. Het onderzoek werd voortgezet en leidde tot drie huiszoekingen in Bilzen en Rosmeer. In Rosmeer stootten ze op een cannabisplantage. Vijf verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Deze liet de hoofdverdachte aanhouden en naar de gevangenis overbrengen. Een persoon werd aangehouden en onder elektronisch toezicht geplaatst. De drie anderen mochten beschikken, maar kregen strikte voorwaarden opgelegd. Het onderzoek wordt nu voortgezet. ppn