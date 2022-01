Minister verdedigt Boris Johnson: “Hij dacht dat lockdownfeest zakelijk was”

De Britse onderwijsminister Nadhim Zahawi heeft het maandag in een gesprek met Sky News opgenomen voor de Britse premier Boris Johnson vanwege het schandaal rondom illegale lockdownfeestjes van de regering. Minister Zahawi herhaalde premier Johnsons claim dat de premier dacht dat een tuinfeest in zijn ambtswoning tijdens de eerste coronalockdown een werkbijeenkomst was.