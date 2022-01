Bedrijven draaien op voor kosten quarantainemaatregelen omdat werknemers ziektebriefjes inbrengen

De quarantainemaatregelen kosten de Limburgse bedrijven veel geld. Dat komt omdat er weinig gebruik gemaakt wordt van het quarantaine-attest en werknemers vooral doktersbriefjes binnenbrengen. Daardoor behouden ze 100 procent van hun loon, maar het is wel de werkgever die opdraait voor de kosten. Dat blijkt ook uit een bevraging van Unizo Limburg. 42 procent van de bedrijven gaf aan weinig of geen quarantaine-attesten ontvangen te hebben, terwijl de werknemers vaak wel in staat zijn om te werken. Het probleem stelt zich vooral bij niet-telewerkbare functies, zoals die van arbeiders en magazijnier