Oud-president Porosjenko terug in Oekraïne ondanks risico op arrestatie

De vroegere Oekraïense president Petro Porosjenko is maandag na een maand naar zijn land teruggekeerd niettegenstaande hem een arrestatie wegens hoogverraad boven het hoofd hangt. Terwijl er geopolitieke spanningen met Rusland zijn, kan dit tot een binnenlandse politieke crisis leiden.

Komende uit Warschau landde de vlucht van Porosjenko omstreeks 08.10 uur Belgische tijd op de luchthaven Sikorski in Kiev. Hij passeerde in de drukte de paspoortcontrole waar hij naar eigen zeggen bijna de toegang geweigerd werd door de grenswacht. Duizenden aanhangers van Porosjenko hadden voor de luchthaven verzamelen geblazen. “Wij hebben democratie nodig” of “het land heeft Porokh (de bijnaam van Porosjenko, red.) nodig”, stond er op hun plakkaten.

De 56-jarige Porosjenko moet nog vandaag/maandag voor een rechtbank verschijnen die moet beslissen of het vroegere staatshoofd en opposant van president Volodymyr Zelenski al dan niet in voorlopige hechtenis moet. Porosjenko heeft zijn opvolger ervan beschuldigd vervolging te hebben verordend om de “aandacht af te leiden” van de werkelijke problemen van het land. De autoriteiten “zijn bang van ons”, zei Porosjenko. “Al hun inspanningen zijn niet op de verdediging van het land tegen de (Russische) agressor gericht, maar op de strijd tegen de oppositie.”

Handelsrelaties met separatisten

Porosjenko is een van de rijkste mannen van Oekraïne en de belangrijkste rivaal van het huidige staatshoofd. De autoriteiten verdenken hem ervan tijdens zijn presidentschap handelsrelaties te hebben gehad met de pro-Russische separatisten in het oosten van het land, wat neerkomt op hoogverraad. Porosjenko, wiens fortuin volgens het gespecialiseerde magazine Forbes 1,6 miljard dollar zou bedragen, leidde Oekraïne van 2014 tot 2019, toen Zelenski hem versloeg.

Deze machtsstrijd ontvouwt zich terwijl Kiev vreest voor een invasie door Rusland, die een enorme troepenmacht aan de grens heeft samengetrokken. Moskou ontkent zijn buurland te willen binnenvallen maar eist - dreigend met represailles - dat de Amerikanen en Europeanen ermee instemmen dat Oekraïne nooit lid van de NAVO wordt. Tot nog toe is die eis niet ingewilligd.