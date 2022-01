Natuurpunt Peer en Oudsbergen installeert eerste van drie overzetplekken voor padden

Oudsbergen

Natuurpunt Peer en Oudsbergen installeerde dit weekend de eerste van drie veilige overzetplekken voor padden aan het Broekven in Meeuwen aan de Abeek. “In de loop van februari trekken de amfibieën massaal naar beken en poelen om zich voort te planten”, vertelt Freddy Janssens van Natuurpunt. “We zijn nu volop in de weer met de paddenoverzet aan het Broekven. De volgende weekends gaan we aan de slag in Ellikom en Peer. Vertraag dus zeker wanneer je het bord langs de weg ziet staan, onze vrijwilligers zijn er vaak in het donker en bij slecht weer padden aan het overzetten en aan het tellen.” Wie wil meehelpen aan de paddenoverzet, kan daarvoor terecht bij Natuurpunt Oudsbergen. rdr