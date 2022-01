Maasmechelse wandelvoetballers trainen wekelijks over de grens

Maasmechelen

De wandelvoetballers uit Maasmechelen en van de club De Ster uit het Nederlandse Stein trainen elke week twee keer samen in Stein. “De groep is gegroeid uit ex-voetballers”, vertelt Rik Linkens, in een vorig leven nog actief als speler en nadien als jeugdtrainer bij Patro Eisden. “Samen met die jongens uit Stein vormen we één Maasoverschrijdende vriendengroep. Soms spelen we ook nog wedstrijdjes, maar het kraakt hier en daar wel”, geeft de ex-schepen toe. “Maar de conditie blijft top”, vult Raymond Hamers, ooit nog actief bij Patro en Diest in tweede nationale, aan. “Onlangs waren we te gast in eigen gemeente bij onze vrienden-wandelvoetballers van Boorsem Sport. En de derde helft is misschien nog belangrijker dan de wedstrijd zelf.” jth