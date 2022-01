Expo houdt ‘geheugen van Genk’ levend met foto’s, tekeningen en schilderijen

Genk

Nog tot 27 februari kunnen liefhebbers in het Emile Van Dorenmuseum de bijzondere expo Het Geheugen van Genk bewonderen. Daarin zijn tekeningen, schilderijen en foto’s verwerkt die door de tijd heen van Genk gemaakt zijn.

“Het gaat om geselecteerde werken van historische en hedendaagse kunstenaars”, zegt schepen van cultuur Anniek Nagels. “Het geeft een beeld van hoe Genk transformeerde van een kerkdorp in de Kempen tot een volwaardige, levendige stad. Je ziet alle facetten in hun ontwikkeling. De heidelandschappen, de Molenvijver, het dorps- en later het stadscentrum, het natuurreservaat De Maten, de drie steenkoolmijnen Waterschei, Winterslag en Zwartberg en de Ford-site.”

De expo in het Emile Van Dorenmuseum aan de Henri Decleenestraat 21 is gratis toegankelijk van donderdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur. cn