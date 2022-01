Linda de Mol beëindigt relatie met bandleider ‘The Voice of Holland’ Jeroen Rietbergen na schandaal

Linda de Mol heeft op haar website een statement naar buiten gebracht waarin ze laat weten dat ze haar relatie met Jeroen Rietbergen, bandleider bij The Voice of Holland, beëindigd heeft. Rietbergen was in opspraak gekomen omdat hij beschuldigd werd en ook bekende dat hij zich ongepast heeft gedragen naar deelnemers van het programma toe.

“Sinds een paar dagen zit ik in een verschrikkelijke nachtmerrie”, schrijft De Mol. “Er zijn zo ontzettend veel dingen naar boven gekomen waar ik geen weet van had en waarvan ik, omdat ze anoniem zijn, niet weet wat waar is en wat niet. Ik heb inmiddels mijn relatie verbroken, Jeroen woont niet meer bij mij. Mijn werkzaamheden leg ik de komende tijd neer in de hoop dit een plek te kunnen geven en ik vraag iedereen mijn gezin met rust te laten.”

Jeroen Rietbergen kwam de voorbije dagen in opspraak na getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag in The Voice of Holland, het tv-programma waarin hij de bandleider was. De 50-jarige Nederlander bekende inmiddels dat hij seksueel getinte berichten heeft uitgewisseld met deelneemster en werkneemsters van het programma. Een van hen beschuldigt hem er bijvoorbeeld van dat hij ermee dreigde zijn band “als een natte dweil” te laten spelen tijdens haar optreden als ze niet op hotel wou afspreken.

Als gevolg van het schandaal werd al beslist het programma niet langer uit te zenden. Ook Ali B, de Nederlandse rapper die coach is in de show, is in dezelfde context in opspraak gekomen.

